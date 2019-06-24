Знарок повлиял на приход Кокарева в "Спартак"

Нападающий Денис Кокарев, который подписал контракт со "Спартаком" ранее, дал интервью клубной пресс-службе, информирует официальный сайт красно-белых. 34-летний россиянин признался, что у него остались положительные эмоции от совместной работы с нынешним главным тренером москвичей Олегом Знарком.

Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира 2012 года.

– Подписать контракт со "Спартаком" в день рождения – хороший подарок?

– Да, соглашусь. Рад, что в итоге так все сложилось. Могу сказать, что испытываю сейчас только положительные эмоции от перехода в клуб с большой историей и большими традициями.



– Приход Олега Знарка, с которым вы вместе работали в ХК МВД и "Динамо", как-то повлиял на это решение?

– Конечно. Мы не один сезон работали вместе, и у меня остались только самые позитивные воспоминания.

– Какие у вас ожидания от предстоящего сезона?

– Не люблю загадывать. И громких слов перед сезоном не люблю произносить. Главное, пройти хорошую предсезонку, попахать, поработать. Надеюсь, наша команда будет расти от игры к игре, чтобы она становилась лучше, сильнее. И на льду и за его пределами. Если будем отдаваться в каждой игре, болельщики это увидят и оценят, – приводит слова Кокарева пресс-служба "Спартака".

Все о КХЛ – здесь