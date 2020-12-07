Знарок похвалил команду после победы над «Йокеритом»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 ОТ).

— В первом периоде сыграли грамотно, кроме вбросов в зону соперник ничего не мог сделать и нанес всего два броска, — цитирует тренера сайт «Спартака». — Во втором тоже неплохо действовали в атаке, но неправильно сыграли «третьим игроком», были провалы, и соперник ловил нас на контратаках, в частности, так был забит второй гол. Да, быстро пропускали после заброшенных шайб. Это непростительная ошибка. В эти моменты надо действовать более серьезно и более осмысленно.

Конечно, я боялся за физическое состояние команды. Мы вернулись из очень тяжелой поездки, плюс — травмированы несколько игроков основного состава. Но я благодарен ребятам за то, что они поняли ситуацию, собрались и в целом грамотно отыграли. Надеюсь, победа придаст нам уверенности. Прежде всего, психологической.