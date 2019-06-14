Знакомый Максима Соколова назвал его младшего сына раздолбаем и лентяем

Знакомый экс-игрока сборной России Максима Соколова рассказал об отношениях в семье хоккеиста. Младший сын Соколова, Арсений, стал главным подозреваемым в убийстве матери. Сначала следователи склонялись к версии, что мать зарезал старший сын, Максим, который потом пытался покончить с собой.

– Арсений – паршивая овца. Старший сын – звездочка, надежда и опора, – цитирует Телеграм-канал "112" знакомого семьи. – Младший – раздолбай и лентяй. Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да еще и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира Максиму жаловалась. Плюс старшего брата в пример ставят постоянно, батя с Максимом, как с писаной торбой носился, Арсений – не нужен. Вот и переклинило похоже.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения.​

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии