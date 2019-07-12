Знахаренко, Литвинов и Дроздов остаются в минском "Динамо"

Минское "Динамо" продлило контракты с защитником и двумя нападающими, информирует официальный сайт клуба.

Для 25-летнего Дмитрия Знахаренко следующий сезон станет уже пятым в КХЛ. Суммарно на его счету 146 матчей. В регулярке-2018/19 он сыграл в 48 поединках и отметился тремя ассистами при показателе полезности "0". ​

21-летний Илья Литвинов и 19-летний Иван Дроздов в прошлом году дебютировали в КХЛ. У Ильи за сезон 1+1, а вот Иван заработал сразу 8 (1+7) очков.