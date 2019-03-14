Зинэтула Билялетдинов: "В плей-офф у "Ак Барса" с физикой все было в порядке. Не хватило куража"

Главный тренер "Ак Барса" до сих пор не понимает, почему в плей-офф его команде не хватило эмоций.

– Нет ли проблем с физикой?

– Были вопросы эмоционального плана. В плей-офф не хватило куража и эмоций. Это факт. Надо разобраться с этим.

– "Авангард" бежал быстрее.

– Цифры у нас все одинаковые.

– Почему не сыграли иностранцы?

– Причина есть. Вопрос возник с Ландером. Сначала колено, потом игра с температурой. Физически он не был в своей форме. Секач чуть легче перенес болезнь. Постма играл с температурой, никому не сказал. Азеведо к сожалению... Был не худший, но забил меньше, чем в прошлом сезоне. (Артур Еникеев)​