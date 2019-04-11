Зинэтула Билялетдинов: "Решение покинуть "Ак Барс" у меня было давно"

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Ак Барса". О своей отставке специалист объявил сегодня.

– С чем в действительности связано ваше решение покинуть "Ак Барс"?

– Это решение в принципе уже давно было. Просто бывает такое перенасыщение [работой]. Поэтому решил немножко переключиться. Надо немножко отдохнуть. Поэтому решил сделать такой шаг. Всегда надо работать с желанием, с удовольствием. Чтобы эмоций хватало. Вот эти чувства – они уходили. И просто надо было немного передохнуть.

– Это решение появилось по ходу сезона? Или сразу после серии с "Авангардом"?

– Нет. Эта серия совершенно ни при чем. Я понимаю, что сейчас каждый будет думать по-своему. Но здесь никакой связи нет. Это решение у меня было. И оно не связано с игрой или с тем, что мы неудачно выступили. Все это было запланировано.

– Примерно когда вы сформулировали для себя, что у вас не хватает эмоций работать с таким же желанием и дальше?

– Я не могу назвать точно день, ха-ха. Я просто считаю, что тренер должен быть всегда готов. Если он чувствует, что чего-то не хватает – лучше взять передышку, сделать какой-то перерыв. Для того чтобы потом уже опять в полную силу работать. Если чувствуешь какие-то такие вещи – смысл работать? Ты же не добьешься результата. Должна быть полноценная отдача в работе. (Игорь Еронко)

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год с трехлетним перерывом на работу в сборной России. С казанцами он выиграл суперлигу в 2006 году и три Кубка Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году.