Жена Федотова обратилась с посланием от мужа

Надежда Федотова, жена вратаря Ивана Федотова, обратилась с посланием от мужа.

«В непростое для нас время мы — семья и близкие, не можем не заметить, как огромное количество неравнодушных людей по всему миру откликается на историю Ивана. По просьбе Ивана мы хотим передать его слова благодарности:

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания!

Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была. Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации", — написала Надежда в соцсетях.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

В начале мая стало известно, что Федотов подпсиал контракт с «Филадельфией» из НХЛ на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.