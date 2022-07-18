С 22 октября по 3 ноября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» трижды сыграют между собой

Как стало известно «СЭ», С 22 октября по 3 ноября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» трижды сыграют между собой, дважды — в Казани.

Всего команды проведут между собой 6 матчей. В Уфе — 27 сентября, 26 октября, 25 января. В Казани — 22 октября, 3 ноября, 18 января.

Вчера, 17 июля, Континентальная хоккейная лига опубликовала первые даты матчей нового сезона.