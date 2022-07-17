«Авангард» подтвердил возвращение в Балашиху — на первый выездной матч нового сезона с «Витязем»

Омский «Авангард» проведет свой первый домашний матч в сезоне-2022/23 1 октября. Соперником омичей станет новосибирская «Сибирь».

«Авангард» ожидает окончания строительства новой домашней арены в Омске.

17 июля КХЛ опубликовала первые даты нового календаря предстоящего сезона. После этого «Авангард» намекнул на возвращение в Балашиху, а затем подтвердил возвращение — на первый выездной матч нового сезона с «Витязем».

Последние четыре сезона омский клуб базировался в подмосковной Балашихе.