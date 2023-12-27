Жамнов — о поражении от «Торпедо»: «Возможно, «Спартаку» не хватило злости в концовке»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б).

«Возможно, нам не хватило злости в концовке. То, что отдали инициативу и чуть уступили в темпе во втором периоде — это чисто из-за удалений. Серии бросков — это не наш конек. Но уделять им внимание на тренировках не планируем. Хоккеисты мастеровитые, должны находить пути в таких ситуациях. Михал Чайковски получил микротравму и не мог доиграть матч. Илья Ковальчук еще не до конца вошёл в игровой тонус. Тренировка тренировкой, а игровой ритм — совсем другой. Через игры Илья поймает его. Думаю, к плей-офф он уже будет готов на все 100 процентов», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.