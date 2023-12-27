Гончарук — о своей малой результативности: «Со всеми своими клюшками я уже поговорил, осталось забить»

Форвард «Торпедо» Сергей Гончарук подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 Б).

«Мы во второй половине первого периода стали больше ошибаться. Почему мы никак не можем сыграть своей тройкой? Видимо, у кого-то в руках куклы Вуду — моя, Николая Коваленко и Алексея Кручинина. Наверное, это просто совпадение. Травмы — неотъемлемая часть хоккея. Черная полоса, которую надо пройти, чтобы потом долго была белая. Надо отдать должное Ивану Кульбакову, который, несмотря на то, что у него свело руку, доиграл матч до конца и отразил все броски в серии. Со всеми своими клюшками я уже поговорил, осталось забить, чтобы прорвало», — приводит слова Гончарука официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне 24-летний Гончарук набрал 8 (3+5) очков в 13 матчах КХЛ.

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.