Жамнов объяснил серию поражений «Спартака»
Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) в Казани высказался о причинах неудач команды в последних играх.
— Почему «Спартак» чередует победы и поражения? Это удача или настрой команды?
- Это не удача и не настрой. Вы посмотрите, у нас много факторов в данной ситуации. Это и не оптимальный состав. Мы пытаемся найти сочетания. И ребята, прибывшие из «Химика». Все-таки тут хоккей немножко другого уровня чем в ВХЛ. Для меня это очевидно. Можно там, как говорится, звездить, а здесь ничего не показывать. Поэтому пока идёт небольшая ротация. Но даже в этой ситуации ребята молодцы, борются и стараются играть с топовыми командами на уровне. Для меня это большой урок. У нас в этой ситуации есть больные и травмированные. Сейчас нам нужно посмотреть на ближайший резерв. Может быть, не все в этой ситуации держат удар на таком уровне, поэтому, это сказывается на результате.
В последних десяти играх «Спартак» одержал только две победы и потерпел восемь поражений, шесть из которых — подряд.
(Евгений Туркулец)
|Восточная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|55
|27
|28
|65
|6
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|7
|Трактор
|54
|29
|25
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|4 : 1
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|4 : 3 Б