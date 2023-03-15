Жамнов будет совмещать работу в сборной России и «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от работы в московском клубе.

«В настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке». На данный момент одно другому не мешает, буду совмещать работу в сборной и в клубе. Рад присоединиться к «Спартаку», много работы предстоит, но из сборной я не ухожу», — приводит слова Жамнова Sport24.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.