Защитник «Металлурга» Маклюков — о серии с «Авангардом»: «Будет интересное противостояние!»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков подвел итоги серии с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ (4-3).

«Серия, как и прогнозировалось, оказалась тяжелой. У «Автомобилиста» много мастеровитых ребят, которые решали моменты в основном в большинстве. В равных составах мы выглядели лучше», — приводит Meatartings.ru слова Маклюкова.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Авангардом».

«Очередная серия с этим же соперником. Говорить особо нечего... Будет интересное противостояние!» — добавил защитник.

Первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» пройдет 17 марта. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.