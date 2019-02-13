Зернов дисквалифицирован на один матч за удар Захарчука

"Авангард" в своем официальном Твиттере сообщил, что нападающий команды Денис Зернов дисквалифицирован на один матч. Такое наказание игрок получил за удар защитника "Адмирала" Степана Захарчука в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершился победой омской команды со счетом 2:0.

Зернов в первом периоде этой игры получил удаление до конца встречи. Отметим, что сам Захарчук несколько раз получал дисциплинарные наказания за силовые приемы, после которых игроки травмировались.