Зайцев — о судействе в КХЛ: «Ушли от подготовки судей, которая была в СССР. Пропало наставничество»

Арбитр международного уровня Александр Зайцев предположил, с чем связано ухудшение работы судей в КХЛ.

«Никто не видит и не слышит, что происходит. Ушли от подготовки судей, которая была в СССР. Было наставничество. У каждого судьи, который вливался в большой хоккей, был наставник, их вели. Меня самого точно так же вели. Сейчас судей бросили, они должны сами выплывать. Нет школы, к сожалению, которая существовала. Это произошло с появлением КХЛ. Судьям же запретили общаться (с клубами). У нас все было наоборот, мы со всеми были на связи, разговаривали, вели дискуссии. Был общий тонус, можно было уточнить какие-то вопросы у судьи. Сейчас клубы этого лишены. Пропало человеческое общение», — цитирует Зайцева Betonmobile.

Ранее двухкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников неоднократно выступал с критикой в адрес судей КХЛ.