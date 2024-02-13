«Ак Барс» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Ак Барс» в Казани на территории «Татнефть-Арены» примет 13 февраля «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию поединка «Ак Барс» — «Нефтехимик» в прямом эфире покажут на канале KHL Prime. Начало — в 19.15 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.
Следите за ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Нефтехимик» с помощью матч-центра «СЭ».
«Ак Барс» главного тренера Зинэтулы Билялетдинова находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 74 баллами после 61 матча. «Нефтехимик» Олега Леонтьева идет на восьмой строчке с 64 очками после 62 встреч на «Востоке».
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|62
|33
|29
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Амур
|62
|26
|36
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|62
|20
|42
|51
|12
|Барыс
|62
|19
|43
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|3
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|4
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|- : -
|13.02
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -