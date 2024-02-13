«Ак Барс» в Казани на территории «Татнефть-Арены» примет 13 февраля «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию поединка «Ак Барс» — «Нефтехимик» в прямом эфире покажут на канале KHL Prime. Начало — в 19.15 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Нефтехимик» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ак Барс» главного тренера Зинэтулы Билялетдинова находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 74 баллами после 61 матча. «Нефтехимик» Олега Леонтьева идет на восьмой строчке с 64 очками после 62 встреч на «Востоке».

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