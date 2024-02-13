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Сегодня, 16:20

«Амур» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Амур» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске 13 февраля и завершилась победой хозяев — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За клуб из Хабаровска голы забили Владислав Барулин, который также записал на свой счет 2 результативные передачи, Егор Коршков, Александр Хохлачев, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко. У челябинской команды заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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«Адмирал» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 62 26 36 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 62 20 42 51
12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 63 40 23 85
3 Спартак 63 38 25 84
4 Динамо М 61 39 22 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
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17.02
18.02
13.02 12:00
Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
13.02 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 - : -
13.02 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
13.02 19:30
СКА – Лада
 - : -
13.02 19:30
Витязь – Динамо Мн
 - : -
13.02 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
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