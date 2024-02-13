«Амур» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске 13 февраля и завершилась победой хозяев — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За клуб из Хабаровска голы забили Владислав Барулин, который также записал на свой счет 2 результативные передачи, Егор Коршков, Александр Хохлачев, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко. У челябинской команды заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.