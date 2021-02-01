Заварухин считает, что «Сибирь» в первом периоде была медленнее «Амура»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:3).

«В первом периоде были медленнее, чем «Амур». Соперник выиграл много стыков, мы поплатились за свои ошибки. Со второй половины второго периода было много бросков, но качество оставляло желать лучшего», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» с 48 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, «Амур» с 42 очками — на 10-й строчке.