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Бобков признал свою ошибку в матче против «Локомотива»

20:22
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Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков согласился, что допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:2).

«Пропустили нелепый гол в начале, ошибка с моей стороны. Но затем дожали соперника и добились победы. Макс Осипов замахнулся, когда он уже опускал клюшки, меня перекрыли мои игроки и я подумал, что пойдет наброс за ворота. Рад, что доверяют тренеры, просто стараюсь выиграть каждый матч», — цитирует голкипера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/31/480702.html

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