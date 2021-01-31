Бобков признал свою ошибку в матче против «Локомотива»

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков согласился, что допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:2).

«Пропустили нелепый гол в начале, ошибка с моей стороны. Но затем дожали соперника и добились победы. Макс Осипов замахнулся, когда он уже опускал клюшки, меня перекрыли мои игроки и я подумал, что пойдет наброс за ворота. Рад, что доверяют тренеры, просто стараюсь выиграть каждый матч», — цитирует голкипера сайт КХЛ.