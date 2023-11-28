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Заварухин — о победе над «Торпедо: «Настраивались прервать серию поражений»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию поражений и хорошо, что нам это удалось. Ребята молодцы, сыграли самоотверженно, на команду. Пропустили в конце ненужный гол, но самое главное, что мы взяли два балла. Была задача играть в атаку против «Торпедо»? Мы хотели и будем играть в атаку. Соперник хорошо контролировал шайбу, и в первом периоде у него было много контратак. Если бы стояли «автобусом», таких моментов не было бы. Довольны игрой Бурдасова? Антон — лидер нашей команды. Мы хотим, чтобы он приносил нам ещё больше пользы. Посмотрите второй гол — на его действия. Все правильно сделал, пошел бороться, что несвойственно для него, навязал борьбу — забили хороший гол», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Трактор 36 19 17 42
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2 Динамо М 35 24 11 51
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5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 35 19 16 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 34 15 19 34
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