Шаров: «Немножко «грузился» из-за безголевой серии»

Форвард «Трактора» Александр Шаров подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

«Приятно было забить. Давно не забивал дома, даже не вспомню когда — давным-давно, еще до перехода в Хабаровск. Эмоции положительные, это зарядило на всю игру. Символично получилось: на арене «Трактор» забили — я, Виталий Кравцов и Леха Кручинин, пусть даже он забил в свои ворота. Ничего страшного — ему в следующий раз повезет. Встречались с Кручининым до матча, вспоминали былые времена. Вдохновил на гол? Да, он приносит мне удачу. Немножко «грузился» из-за безголевой серии, но знаю свою работу — надо выкладываться полностью в обороне. Поэтому слишком большое внимание этому не уделял, знал, что голы придут когда-нибудь», — приводит слова Шарова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.