Заварухин прокомментировал крупную победу «Сибири» в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:1).

«Игра шла до гола, и этот гол забили мы. Дальше сыграли на контратаках. Их было много, мы забивали. Понравилось движение команды. Был драйв у нашего коллектива, мы играли с азартом, большим желанием и борьбой», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» с 52 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 66 очками — на восьмой строчке.