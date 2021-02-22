КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Заварухин прокомментировал крупную победу «Сибири» в матче с «Барысом»

04:41
Теги:

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:1).

«Игра шла до гола, и этот гол забили мы. Дальше сыграли на контратаках. Их было много, мы забивали. Понравилось движение команды. Был драйв у нашего коллектива, мы играли с азартом, большим желанием и борьбой», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» с 52 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 66 очками — на восьмой строчке.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир