Михайлис считает, что «Барыс» в матче с «Сибирью» плохо играл в обороне, в средней зоне и атаке

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:5).

«Сибирь» очень здорово играла. Хорошее движение предложила нам. У нас не было должного настроя на игру. Пытались что-то исправить, но ничего не получалось. Уступили в движении, это в первую очередь. Плохо мы играли в обороне, в средней зоне и атаке. Будем делать выводы, исправлять. В следующем матче будет совсем другая игра», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» с 52 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 66 очками — на восьмой строчке.