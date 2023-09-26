Заварухин — о победе над «Авангардом»: «Восстанавливаемся арбузами и летим дальше работать»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:1).
— Тяжелое начало. Планировали сыграть более активно, но соперник нам не дал этого сделать, — приводит слова Заварухина официальный сайт клуба. — Много было ошибок невынужденных. Здорово, что Женька Аликин подтащил нас в нужный момент. Поговорили с ребятами в перерыве, перестроили немножко игру — упростили ее. Здорово, что выиграли второй период. Дальше уже команда более уверенно играла, проще. И эти голы в третьем периоде — за счет работы. Как я сказал в раздевалке: «Восстанавливаемся арбузами и летим дальше работать».
— Александр Севостьянов отличился впервые за «Автомобилист». Поздравили его с таким курьезным голом?
— Поздравляю его с первым голом за «Автомобилист»! Курьезный гол, но, значит, где-то он его заработал — последним коснулся шайбы. При этом и удаление еще у него было, все вместе — такой курьезный момент. Завтра перед вылетом, наверное, поздравлю его лично.
«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|5
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|6
|СКА
|10
|5
|5
|10
|7
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|8
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -