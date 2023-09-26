Заварухин — о победе над «Авангардом»: «Восстанавливаемся арбузами и летим дальше работать»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:1).

— Тяжелое начало. Планировали сыграть более активно, но соперник нам не дал этого сделать, — приводит слова Заварухина официальный сайт клуба. — Много было ошибок невынужденных. Здорово, что Женька Аликин подтащил нас в нужный момент. Поговорили с ребятами в перерыве, перестроили немножко игру — упростили ее. Здорово, что выиграли второй период. Дальше уже команда более уверенно играла, проще. И эти голы в третьем периоде — за счет работы. Как я сказал в раздевалке: «Восстанавливаемся арбузами и летим дальше работать».

— Александр Севостьянов отличился впервые за «Автомобилист». Поздравили его с таким курьезным голом?

— Поздравляю его с первым голом за «Автомобилист»! Курьезный гол, но, значит, где-то он его заработал — последним коснулся шайбы. При этом и удаление еще у него было, все вместе — такой курьезный момент. Завтра перед вылетом, наверное, поздравлю его лично.

«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).