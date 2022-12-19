Новиков — о переходе Мичкова в «Сочи»: «Важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

«Мичков — неплохой и перспективный хоккеист. Но таких, как он, много, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Самое важное — это то, в какой коллектив, в какие тренерские руки переходит Мичков. Конечно же, он хороший и перспективный. Все зависит от того, как его дальше будут вести. Вроде бы у него и возраст взрослый, но я пока не могу сказать, что это уже сложившийся парень. Поэтому мне трудно ответить, сработает ли вариант с его арендой.

Переход на взрослый уровень — это везде проблема. Надеюсь, что тренеры «Сочи» поймут, что ему нужно давать. Мичков — парень неординарный и хороший, он хочет играть в хоккей. СКА хочет развивать Мичкова, поэтому нам не нужно давать им советы. Надо понимать, что это неординарный хоккеист, которого нельзя ни в коем случае загубить. Мичков зарекомендовал себя, болельщики хорошо к нему относятся. Очень важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы. Главное, что у него есть возможность развиваться. А где он будет это делать — зависит от него и от тренеров".

18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионте КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.