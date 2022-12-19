Новиков — о переходе Мичкова в «Сочи»: «Важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
«Мичков — неплохой и перспективный хоккеист. Но таких, как он, много, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Самое важное — это то, в какой коллектив, в какие тренерские руки переходит Мичков. Конечно же, он хороший и перспективный. Все зависит от того, как его дальше будут вести. Вроде бы у него и возраст взрослый, но я пока не могу сказать, что это уже сложившийся парень. Поэтому мне трудно ответить, сработает ли вариант с его арендой.
Переход на взрослый уровень — это везде проблема. Надеюсь, что тренеры «Сочи» поймут, что ему нужно давать. Мичков — парень неординарный и хороший, он хочет играть в хоккей. СКА хочет развивать Мичкова, поэтому нам не нужно давать им советы. Надо понимать, что это неординарный хоккеист, которого нельзя ни в коем случае загубить. Мичков зарекомендовал себя, болельщики хорошо к нему относятся. Очень важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы. Главное, что у него есть возможность развиваться. А где он будет это делать — зависит от него и от тренеров".
18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионте КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
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|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|39
|16
|23
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -