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Сегодня, 19:34

Новиков — о переходе Мичкова в «Сочи»: «Важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

«Мичков — неплохой и перспективный хоккеист. Но таких, как он, много, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Самое важное — это то, в какой коллектив, в какие тренерские руки переходит Мичков. Конечно же, он хороший и перспективный. Все зависит от того, как его дальше будут вести. Вроде бы у него и возраст взрослый, но я пока не могу сказать, что это уже сложившийся парень. Поэтому мне трудно ответить, сработает ли вариант с его арендой.

Переход на взрослый уровень — это везде проблема. Надеюсь, что тренеры «Сочи» поймут, что ему нужно давать. Мичков — парень неординарный и хороший, он хочет играть в хоккей. СКА хочет развивать Мичкова, поэтому нам не нужно давать им советы. Надо понимать, что это неординарный хоккеист, которого нельзя ни в коем случае загубить. Мичков зарекомендовал себя, болельщики хорошо к нему относятся. Очень важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы. Главное, что у него есть возможность развиваться. А где он будет это делать — зависит от него и от тренеров".

18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионте КХЛ провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
Юрий Новиков
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
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4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
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11 Нефтехимик 39 17 22 35
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Металлург – Амур
 3 : 1
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Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
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 - : -
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