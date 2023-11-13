Защитника «Северстали» Барберио дисквалифицировали на два матча

Защитник «Северстали» Марк Барберио дисквалифицирован на два матча, сообщается на сайте КХЛ.

33-летнего канадца наказали по п.1.16.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за колющий удар клюшкой в матче против «Барыса» (1:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, который прошел 12 ноября.

Кроме того, Барберио наказан денежным штрафом. В текущем сезоне защитник набрал 5 (0+5) очков в 28 матчах за «Северсталь».