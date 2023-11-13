Экс-директор «Трактора» Баландин заявил, что «Спартак» является фаворитом КХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал о командах, которые проявили себя в этом сезоне КХЛ. Он считает, что лидером чемпионата является «Спартак».

«Традиционно хорошо выступает «Ак Барс» — на своем уровне. Все получается у «Лады» в первый сезон после возвращения в КХЛ. Там не суперигроки в составе, но команда бьется за каждый матч. Сергей Шумаков много набрал очков в последних играх, нашел наконец свою команду. Открытие сезона — это «Спартак» под руководством Алексея Жамнова. Давно уже такого не было, чтобы эта команда была вверху турнирной таблицы и показывала очень результативный хоккей. Жамнов — амбициозный тренер, и «Спартак» стал одним из фаворитов сезона. Мы в Челябинске еще надеемся на «Трактор», что он покажет результат в этом сезоне», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает второе место на «Западе», набрав 43 очка в 30 матчах.