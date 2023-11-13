Экс-директор «Трактора» Баландин заявил, что «Спартак» является фаворитом КХЛ
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал о командах, которые проявили себя в этом сезоне КХЛ. Он считает, что лидером чемпионата является «Спартак».
«Традиционно хорошо выступает «Ак Барс» — на своем уровне. Все получается у «Лады» в первый сезон после возвращения в КХЛ. Там не суперигроки в составе, но команда бьется за каждый матч. Сергей Шумаков много набрал очков в последних играх, нашел наконец свою команду. Открытие сезона — это «Спартак» под руководством Алексея Жамнова. Давно уже такого не было, чтобы эта команда была вверху турнирной таблицы и показывала очень результативный хоккей. Жамнов — амбициозный тренер, и «Спартак» стал одним из фаворитов сезона. Мы в Челябинске еще надеемся на «Трактор», что он покажет результат в этом сезоне», — цитирует Баландина «РБ Спорт».
«Спартак» занимает второе место на «Западе», набрав 43 очка в 30 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|4
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|5
|Автомобилист
|32
|17
|15
|38
|6
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Амур
|29
|12
|17
|30
|9
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|10
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|27
|7
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|5
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
|13.11
|19:30
|
ЦСКА – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -