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Защитник Ватанен может перейти в клуб КХЛ

22:56
Сами Ватанен. Фото Getty Images
Сами Ватанен. Фото Getty Images
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Как стало известно «СЭ», финский защитник Сами Ватанен может оказаться в КХЛ. Сейчас игрок является неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне 30-летний Ватанен играл за «Нью-Джерси» и «Даллас». В 39 матчах на его счету 6 (2+4) очков.

Ватанен был выбран на драфте-2009 под общим 106-м номером «Анахаймом». Всего в НХЛ он отыграл 473 матча и набрал 200 (47+153) очков.

В составе сборной Финляндии Ватанен стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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