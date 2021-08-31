Лямся: «Очень доволен тем составом, который есть у «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся доволен работой команды в межсезонье.

«После прошлого сезона мы провели глубокий анализ, выделили плюсы и минусы, которые у нас были в игре. Самый отрицательный момент ? это травмы наших игроков, а также отъезд в сборные нескольких ребят. Отмечу, что я очень доволен тем составом, который у нас есть. Ключевое, чего мы хотим добиться — баланс молодости и опыта», ? цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.