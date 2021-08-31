Лямся: «Очень доволен тем составом, который есть у «Салавата Юлаева»
20:35
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся доволен работой команды в межсезонье.
«После прошлого сезона мы провели глубокий анализ, выделили плюсы и минусы, которые у нас были в игре. Самый отрицательный момент ? это травмы наших игроков, а также отъезд в сборные нескольких ребят. Отмечу, что я очень доволен тем составом, который у нас есть. Ключевое, чего мы хотим добиться — баланс молодости и опыта», ? цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.
Завтра, 1 сентября, «Авангард» сыграет с ЦСКА в матче за Кубок Открытия нового сезона КХЛ.
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