Защитник Василевский вернулся в «Салават Юлаев»

Защитник Алексей Василевский подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на три года.

30-летний хоккеист на протяжении последних восьми сезонов выступал за «Автомобилист». До этого он два года играл за «Салават».

Сезон-2022/23 он провел в составе «Автомобилиста», сыграл за клуб 67 матчей и набрал 7 (1+6) очков.