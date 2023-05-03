Дементьев объяснил, почему топ-клубы НХЛ не подпишут нападающего Голдобина

Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал возможные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где может продолжить карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин.

«Не совсем этично оценивать текущую игру и форму Голдобина, пусть этим занимается тренерский штаб и клуб, который в нем заинтересован. Я считаю, если на тебя есть спрос в НХЛ, хорошие предложения, то этим шансом надо пользоваться. Николай несколько лет там играл и хорошо знает требования. Другой вопрос, что за клуб? Вряд ли это кто-то из топов, учитывая возраст хоккеиста. Скорее всего, это будет краткосрочная вакансия, он может заполнить проблемную позицию в атаке. Например, в «Чикаго», «Ванкувере», где уже играл, или «Сан-Хосе». Эти команды хотят провести следующий год не столь позорно, как в сезоне-2022/23. Но гадать на кофейной гуще не хочется, посмотрим на дальнейшее развитие событий», — приводит слова Дементьева Legalbet.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2022/23 Голдобин провел за «Магнитку» 59 игр и набрал (19+17) 38 очков. В плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего две шайбы в 11 играх.