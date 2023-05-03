Дементьев объяснил, почему топ-клубы НХЛ не подпишут нападающего Голдобина
Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал возможные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где может продолжить карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин.
«Не совсем этично оценивать текущую игру и форму Голдобина, пусть этим занимается тренерский штаб и клуб, который в нем заинтересован. Я считаю, если на тебя есть спрос в НХЛ, хорошие предложения, то этим шансом надо пользоваться. Николай несколько лет там играл и хорошо знает требования. Другой вопрос, что за клуб? Вряд ли это кто-то из топов, учитывая возраст хоккеиста. Скорее всего, это будет краткосрочная вакансия, он может заполнить проблемную позицию в атаке. Например, в «Чикаго», «Ванкувере», где уже играл, или «Сан-Хосе». Эти команды хотят провести следующий год не столь позорно, как в сезоне-2022/23. Но гадать на кофейной гуще не хочется, посмотрим на дальнейшее развитие событий», — приводит слова Дементьева Legalbet.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2022/23 Голдобин провел за «Магнитку» 59 игр и набрал (19+17) 38 очков. В плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего две шайбы в 11 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3