Защитник «Трактора» Дронов заявил, что серия с «Салаватом» была сложнее, чем с «Динамо»
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» сравнил серии плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2) и московским «Динамо» (4-0).
— В серии с «Динамо» большие проблемы создала только ведущая тройка соперника с Никитой Гусевым. Это было примерно как в матчах с «Салаватом Юлаевым», когда не получилось сдержать звено Александра Хмелевского. Согласны?
— Возможно. Скажу честно: с «Салаватом» рубка была намного мощнее.
— Против «Салавата» было сложнее играть?
— Намного.
— В чем это выражалось?
— Сложно сказать. Может быть, в их тактике, в желании. С ними было тяжело.
— Вторую серию подряд у соперников «Трактора» начинается чехарда с вратарями. У «Салавата Юлаева» начал нервничать Александр Самонов. «Динамо» начало менять Илью Коновалова и Максима Моторыгина. Вы обращаете на это внимание?
— Я говорил еще после серии с «Салаватом», что наш тренер сделал четкий разбор. Мы пришли на собрание, нам сказали, куда нужно бросать. Мы бросали туда — и голы залетали. Это большая заслуга тренера. И ребята чувствуют, когда вратарь нервничает, когда что-то не получается. Стараемся только наседать на ворота.
«Трактор» является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|25.03
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -