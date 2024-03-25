Защитник «Трактора» Дронов заявил, что серия с «Салаватом» была сложнее, чем с «Динамо»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» сравнил серии плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2) и московским «Динамо» (4-0).

— В серии с «Динамо» большие проблемы создала только ведущая тройка соперника с Никитой Гусевым. Это было примерно как в матчах с «Салаватом Юлаевым», когда не получилось сдержать звено Александра Хмелевского. Согласны?

— Возможно. Скажу честно: с «Салаватом» рубка была намного мощнее.

— Против «Салавата» было сложнее играть?

— Намного.

— В чем это выражалось?

— Сложно сказать. Может быть, в их тактике, в желании. С ними было тяжело.

— Вторую серию подряд у соперников «Трактора» начинается чехарда с вратарями. У «Салавата Юлаева» начал нервничать Александр Самонов. «Динамо» начало менять Илью Коновалова и Максима Моторыгина. Вы обращаете на это внимание?

— Я говорил еще после серии с «Салаватом», что наш тренер сделал четкий разбор. Мы пришли на собрание, нам сказали, куда нужно бросать. Мы бросали туда — и голы залетали. Это большая заслуга тренера. И ребята чувствуют, когда вратарь нервничает, когда что-то не получается. Стараемся только наседать на ворота.

«Трактор» является единственной командой, которая гарантировала себе место в полуфинале Кубка Гагарина.