Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов подпишет новый контракт с клубом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подпишет новый контракт с клубом, заявил на пресс-конференции генеральный директор клуба Ринат Баширов.

«У нас с Виктором Николаевичем [Козловым] состоялась встреча с главой республики. Мы обсудили итоги чемпионата: отметили положительные результаты регулярного чемпионата и неудачу в плей-офф. По итогам совещания глава республики предложил Виктору Николаевичу продолжить работу главным тренером. Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба», — заявил Баширов.