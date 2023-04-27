Защитник Телегин подписал новый контракт с «Трактором» до конца сезона-2024/25

«Трактор» и защитник Сергей Телегин достигли договоренности о новом соглашении.

Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Телегин выступает за черно-белых на протяжении трех сезонов. За это время защитник стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022) и серебряным призером Олимпиады (2022).

В прошедшем сезоне Телегин провел в КХЛ 58 встреч и набрал 22 (5+17) очка.