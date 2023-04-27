ЦСКА — «Ак Барс»: прямая трансляция матча финала Кубка Гагарина

27 апреля ЦСКА в Москве примет «Ак Барс» в шестом матче серии финала Кубка Гагарина-2023. Игра пройдет на «ЦСКА Арене». Начало в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Ак Барс». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru.

Во вторник, 25 апреля, казанцы на родном льду одержали волевую победу (2:1) и сократили счет в серии — 2:3. Армейцев от второго подряд трофея отделяет всего одна победа.

В прошлом сезоне команда Сергея Федорова завоевала Кубок Гагарина-2022 после победы над «Металлургом» (4-3) в финале турнира.