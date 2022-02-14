Зият Пайгин подписал контракт со шведским «Тимро»

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин подписал контракт до конца сезона со шведским «Тимро», сообщает сайт клуба.

В этом сезоне КХЛ 27-летний Пайгин провел 45 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина не попало.

Нижегородскую команду уже покинул шведский защитник Теодор Леннстрем, который ушел в «Фэрьестад». Также в чемпионате Швеции продолжит карьеру нападающий «Торпедо» Марек Гривик. Он расторг контракт с «Торпедо» и перешел в «Лександ».