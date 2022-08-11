Ожиганов — о новом контракте со СКА: «Из всех вариантов выбрал наименее денежный»
Защитник СКА Игорь Ожиганов объяснил, почему решил продлить контракт с питерским клубом.
— Вы быстро подписали новый контракт со СКА в мае.
— На тот момент мне казалось, что все идет совсем не быстро. Каждое утро, когда я выходил гулять с ребенком, у меня начиналось со звонков. Висел на телефоне до обеда и все время обсуждал разные моменты.
— Вас же Антон Бурдасов уговаривал вслед за ним перейти в «Трактор»?
— Ну как уговаривал? Интерес со стороны «Трактора» был.
— Не хотелось поехать играть с другом?
— Мне хотелось, чтобы Антон не уезжал. Но у всех в жизни свои пути, как бы хорошо мы с ним ни дружили.
— Решение остаться в СКА — это вопрос денег?
— Нет, из имевшихся вариантов я выбрал наименее денежный. Всю свою карьеру подписывал соглашения, которые с финансовой точки зрения были самыми маленькими по сравнению с другим предложениями. Так реально получалось. Всех денег не заработаешь. Есть вещи, которые для меня важнее.
— Какие именно?
— Город, клуб, семья. Мне очень комфортно в СКА. Когда выменяли из Казани, то в Питере очень хорошо отнеслись и тепло приняли. Мне и семье в Санкт-Петербурге очень комфортно. Все устраивает. Зачем ради какой-то суммы срываться? Может так оказаться, что через день на новом месте ты вернешь эти деньги обратно и попросишь забрать оттуда. Для меня комфортная обстановка важнее. В СКА у меня тоже хорошие деньги и контракт на четыре года, что в России редко бывает. Мне пошли на уступки — и я пошел на уступки.
— По деньгам?
— Да. Если открыть цифры моего контракта, то можно сказать, что он хороший. Но другие команды предлагали условия получше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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