Ожиганов — о новом контракте со СКА: «Из всех вариантов выбрал наименее денежный»

Защитник СКА Игорь Ожиганов объяснил, почему решил продлить контракт с питерским клубом.

— Вы быстро подписали новый контракт со СКА в мае.

— На тот момент мне казалось, что все идет совсем не быстро. Каждое утро, когда я выходил гулять с ребенком, у меня начиналось со звонков. Висел на телефоне до обеда и все время обсуждал разные моменты.

— Вас же Антон Бурдасов уговаривал вслед за ним перейти в «Трактор»?

— Ну как уговаривал? Интерес со стороны «Трактора» был.

— Не хотелось поехать играть с другом?

— Мне хотелось, чтобы Антон не уезжал. Но у всех в жизни свои пути, как бы хорошо мы с ним ни дружили.

— Решение остаться в СКА — это вопрос денег?

— Нет, из имевшихся вариантов я выбрал наименее денежный. Всю свою карьеру подписывал соглашения, которые с финансовой точки зрения были самыми маленькими по сравнению с другим предложениями. Так реально получалось. Всех денег не заработаешь. Есть вещи, которые для меня важнее.

— Какие именно?

— Город, клуб, семья. Мне очень комфортно в СКА. Когда выменяли из Казани, то в Питере очень хорошо отнеслись и тепло приняли. Мне и семье в Санкт-Петербурге очень комфортно. Все устраивает. Зачем ради какой-то суммы срываться? Может так оказаться, что через день на новом месте ты вернешь эти деньги обратно и попросишь забрать оттуда. Для меня комфортная обстановка важнее. В СКА у меня тоже хорошие деньги и контракт на четыре года, что в России редко бывает. Мне пошли на уступки — и я пошел на уступки.

— По деньгам?

— Да. Если открыть цифры моего контракта, то можно сказать, что он хороший. Но другие команды предлагали условия получше.