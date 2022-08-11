«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» на Кубке Республики Башкортостан

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«Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» в рамках турнира Кубок Республики Башкортостан. Уфимский клуб выиграл со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающий Иван Дроздов и форвард Николай Кулемин.

Единственный гол в составе «Локо» забил форвард Степан Никулин.

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Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дроздов — 1 (Мухамадуллин, Кузьмин), 30:18 — 1:0. Никулин — 1 (бол., Красковский), 45:37 — 1:1. Кулемин — 1 (Науменков, Кадейкин), 51:18 — 2:1.

Вратари: Ежов — Исаев (58:36).

Броски: 27 (8+13+6) — 33 (12+7+14).

Штраф: 8 — 6.

Судьи: Овчинников, Фатеев.

11 августа. Уфа. Уфа-Арена.