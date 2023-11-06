Защитник СКА Федотов после поражения от «Спартака»: «Сделаем работу над ошибками»
Защитник СКА Максим Федотов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Спартака» (2:3), и поделился впечатлениями о своем пребывании в новом клубе.
— Неплохо играли, допустили ненужные ошибки, — передает слова Федотова корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова. — Разберем игру, сделаем работу над ошибками.
— Сегодня весь второй период сыпались удаления. С чем связана такая череда ошибок, на ваш взгляд?
— Я думаю, там не ошибки, просто неудачно сыгранные моменты. Считаю, что все равно сыграли хорошо. Никто не ожидал такого поворота событий на последней секунде матча.
— Вы перешли в СКА в этом сезоне. Много с кем успели найти общий язык?
— Я был не один раз в сборной, виделся со многими ребятами. Знаю практически всех, поэтому все идеально. И обстановка, и игровой процесс.
— Как вам Роман Ротенберг в качестве тренера?
— Отлично. Весь тренерский штаб мне импонирует, не могу ничего плохого сказать.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|6
|Сал. Юлаев
|27
|16
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 4
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|2 : 3 Б
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|3 : 4 Б
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|3 : 2
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|1 : 3
|6.11
|19:10
|
Динамо Мн – Авангард
|3 : 4 Б