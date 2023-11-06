Защитник СКА Федотов после поражения от «Спартака»: «Сделаем работу над ошибками»

Защитник СКА Максим Федотов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Спартака» (2:3), и поделился впечатлениями о своем пребывании в новом клубе.

— Неплохо играли, допустили ненужные ошибки, — передает слова Федотова корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова. — Разберем игру, сделаем работу над ошибками.

— Сегодня весь второй период сыпались удаления. С чем связана такая череда ошибок, на ваш взгляд?

— Я думаю, там не ошибки, просто неудачно сыгранные моменты. Считаю, что все равно сыграли хорошо. Никто не ожидал такого поворота событий на последней секунде матча.

— Вы перешли в СКА в этом сезоне. Много с кем успели найти общий язык?

— Я был не один раз в сборной, виделся со многими ребятами. Знаю практически всех, поэтому все идеально. И обстановка, и игровой процесс.

— Как вам Роман Ротенберг в качестве тренера?

— Отлично. Весь тренерский штаб мне импонирует, не могу ничего плохого сказать.