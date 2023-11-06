Форвард «Спартака» Порядин о победе над СКА: «Все, что нужно — пару хороших моментов и вера в партнера»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин, отметившийся дублем в матче в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (3:2), прокомментировал победу над командой из Санкт-Петербурга.

— Интересный матч получился, обоюдоострый, — передает слова Порядина корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова. — Создали себе проблемы, когда нужно было забрасывать во втором периоде. Отдали много сил в третьем периоде, потому что пришлось отыгрываться. Хорошо, что смогли вырвать победу за секунду до конца и обошлись без овертайма.

— Что касается второго периода, СКА давал очень много возможностей для реализации. Почему не получилось?

— Где-то, может, чуть спешили, где-то сыграл хорошо вратарь соперника. Все равно мы создавали моменты. Я думаю, запросто могли бы изменить счет, но в результате создали себе проблемы.

— Сегодня вы отметились дублем, но был заход на хет-трик. Что там не получилось?

— Вратарь хорошо сыграл, я попал в клюшку, к сожалению.

— Что помогло настроиться после заброшенной шайбы соперника в третьем периоде?

— Болельщики гонят нас вперед. Пару хороших моментов, вера в партнера — это все, что нужно. Игра идет 60 минут, и нужно играть весь этот отрезок времени. Именно это мы сегодня и показали.

— Вы бьете рекорды в клубе. В чем секрет?

— Выхожу и наслаждаюсь игрой. Все просто. Чтобы оставаться на высоте, пытаюсь делать то, что от меня хотят.