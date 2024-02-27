Давыдов — о Козыреве: «Все держит все под контролем. Смотрю и восхищаюсь им»

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов поделился мнением о главном тренере команды Андрее Козыреве.

«Он понимающий. Очень хороший психолог. Есть темы, которые хочешь с ним обсудить, но не знаешь с чего начать. Он как будто это чувствует и сам начинает разговор. И сразу груз с плеч падает. Андрей Леонидович такой человек, что он держит все под контролем. Если что-то летит из-под контроля, то он сразу это схватывает, и мы никуда: ни влево, ни вправо. Он тактик. Смотрю и восхищаюсь им, как он перестановками, своей речью нас мотивирует, успокаивает», — цитирует Давыдова Sport24.

Череповецкий клуб с 80 баллами финишировал в регулярном чемпионате на 5-й строчке «Запада». В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» встретится со «Спартаком». Серия стартует 29 февраля.