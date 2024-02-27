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Сегодня, 19:12

Канарейкин: «Силаев — очень перспективный игрок»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал аналитику американских СМИ, согласно которой российский защитник «Торпедо» Антон Силаев будет выбран под третьим номером на предстоящем драфте НХЛ.

«Силаев — очень талантливый хоккеист, который уже имеет в активе очень хорошие навыки. Он уверенно чувствует себя во взрослой лиге в дебютном сезоне, ощущает доверие тренера и растет по ходу чемпионата. Антон хорошо оснащен технически, неплохо ориентируется на площадке и обладает габаритами, которые дают ему дополнительные преимущества. Это очень перспективный игрок. Впереди решающие матчи плей-офф. Посмотрим, как он себя там проявит», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

17-летний Силаев в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, на его счету 3 заброшенные шайбы и 8 результативных передач.

Источник: Vprognoze
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
Федор Канарейкин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
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2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
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3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
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2. Авангард - Лада
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4. Лада - Авангард
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
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4. Автомобилист - Ак Барс
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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2. Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
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2. Сал. Юлаев - Трактор
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