Канарейкин: «Силаев — очень перспективный игрок»

Бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал аналитику американских СМИ, согласно которой российский защитник «Торпедо» Антон Силаев будет выбран под третьим номером на предстоящем драфте НХЛ.

«Силаев — очень талантливый хоккеист, который уже имеет в активе очень хорошие навыки. Он уверенно чувствует себя во взрослой лиге в дебютном сезоне, ощущает доверие тренера и растет по ходу чемпионата. Антон хорошо оснащен технически, неплохо ориентируется на площадке и обладает габаритами, которые дают ему дополнительные преимущества. Это очень перспективный игрок. Впереди решающие матчи плей-офф. Посмотрим, как он себя там проявит», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

17-летний Силаев в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, на его счету 3 заброшенные шайбы и 8 результативных передач.