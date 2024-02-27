Давыдов — о «Северстали»: «Никогда прежде не встречался с таким подходом. Первое время мозг кипел»
Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов объяснил, на чем строится хоккей команды Андрея Козырева.
«У нас очень много паса в любой зоне. Постоянно идет взаимозаменяемость. Если два защитника окажутся впереди трех нападающих, то нам только похлопают и скажут «молодцы». Раньше если бы такое случилось, то по шапке бы надавали. Здесь же если подключился к атаке, значит, все пошло по правильным алгоритмам. Наши нападающие должны уметь играть в обороне, а защитники — в атаке», — приводит Sport24 слова Давыдова.
Он также отметил, что в этом сезоне многое переосмыслил в плане подхода к хоккею.
«Да, я никогда прежде не встречался с таким подходом. Первое время у меня просто мозг кипел. Я подходил к Андрею Леонидовичу и говорил, что плохо себя чувствую, спрашивал, в правильном ли я направлении двигаюсь. Мне отвечали. Я так понял, что это обычный процесс. Ты приходишь и тебе говорят: «Забудь все, что ты делал раньше». И ты заново всему учишься. Это вообще круто», — добавил хоккеист.
Череповецкий клуб с 80 баллами финишировал в регулярном чемпионате на 5-й строчке «Запада». В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» встретится со «Спартаком». Серия стартует 29 февраля.
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