Павел Коледов: «Матч с «Авангардом» достоин плей-офф»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б).

— Хороший матч с хорошим соперником. Матч достоин плей-офф. Надо было реализовывать свои моменты. В овертайме два момента — две перекладины. Могли выигрывать. Мы играли в свою игру, играли правильно. У нас были моменты в первом периоде, у «Авангарда» больше в третьем периоде. Хороший ровный матч.

— Михаил Науменков отличился автоголом.

— Это стечение обстоятельств, ничего страшного. Он хотел вынести шайбу с пятака, но так бывает, что шайба прилипает. За все время хоккея я и не такие голы видел. Мы поддержали его, все нормально.