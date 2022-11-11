Кравец: «На тренировках бьем буллиты и смотрим, кто из вратарей получше. Решили выпустить Мишурова»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3 Б).

«Хочу поблагодарить команду за эту волевую победу, за характер, за мужество и выполнение игрового задания, поздравить болельщиков! Игра получилась очень хорошей и увлекательной. Соперники не хотели друг другу уступать, бились до последних секунд.

Разные ситуации были: мы в большинстве пять минут, потом они в овертайме. И тем, и другим хоккеистам нужно было приложить очень много усилий. Буллиты — это мастерство вратаря и игроков. Мы его проявили, поэтому победили.

С чем было связано решение выпустить во время буллитов Мишурова? Мы ведь просто так решения не принимаем. На тренировках бьем буллиты и смотрим, кто из вратарей получше на них играет. Подумав с Сергеем Звягиным, решили, в итоге, выпустить Андрея, потому что у него хорошие показатели на буллитах.

Чистяков начинал матч в железной решетке, а затем продолжил игру в визоре? Я думаю, скорее всего ему в маске было неудобно. Маска, особенно когда целиковая, все перед глазами в клеточку — это сложно. Проще играть в визоре», — цитирует тренера сайт КХЛ.