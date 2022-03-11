«Я не так хотел покинуть Уфу». Экс-защитник «Салавата» Ларсен обратился к болельщикам

Защитник Филип Ларсен опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам «Салавата Юлаева».

4 марта уфимский клуб сообщил о расторжении контракта с Ларсеном и еще рядом легионеров.

«Я провел последние пару дней, пытаясь найти правильные слова. Мне пришлось сделать выбор между двумя очень сложными вариантами. Надеюсь, ребята, вы поймете меня.

Пусть я сейчас дома со своей семьей, но мне все равно как-то не по себе, ведь клуб и мои товарищи по команде все еще бьются за Кубок Гагарина без меня. Выиграть трофей всем вместе — это то, о чем мы всегда мечтали. Я не хотел покидать Уфу таким образом и надеюсь, что это не прощание навсегда.

Хочу поблагодарить всех и каждого в «Салавате Юлаеве»: руководство, персонал и моих партнеров по команде за понимание в такой сложной ситуации.

Болельщики, вы с первого дня помогли мне почувствовать себя как дома и оказали мне такую большую поддержку. Не могу отблагодарить вас в достаточной мере, вы для меня целый мир. Не знаю, что ждет меня и мою семью в будущем. Одно можно сказать наверняка: у нас всегда будет Зеленое сердце. Спасибо вам от всей души!" — написал Ларсен.