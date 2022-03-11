Вадим Шипачев: «Я кайфую от хоккея. Это моя любимая работа»

Форвард и капитан «Динамо» Вадим Шипачев ответил на вопрос о том, осталась ли у него радость от заброшенных шайб, учитывая, что он лучший бомбардир московской команды третий год подряд.

«Я все время говорю, что я кайфую от хоккея, — приводит слова Шипачева официальный сайт «Динамо». — Если бы мне не нравилось, я бы не играл. Это моя любимая работа, и мне очень нравится играть в «Динамо» и пытаться принести пользу команде».

Вчера, 10 марта, форвард сделал ассистентский хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2) против «Северстали».

Счет в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующая встреча пройдет 12 марта в Череповце.