Защитник "Салавата" Семенов дисквалифицирован на один матч

Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги. На последних секундах встречи произошла массовая драка с участием 37-летнего хоккеиста. Он также будет оштрафован.

Кроме того, защитник "Салавата" Артем Сергеев получил пять штрафных минут за драку с форвардом "Авангарда" Виктором Столбергом. Наказание для последнего осталось неизменным: две минуты штрафа.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 6 апреля в Балашихе.

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