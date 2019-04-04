"Салават Юлаев" - "Авангард": зрелищная массовая драка в концовке

Последняя минута четвертого матча серии "Авангард" - "Салават Юлаев" (2:4) ознаменовалось многочисленными стычками, переросшими в массовую драку.

За 0,04 секунды до конца третьего периода прямо на вбрасывании в нейтральной зоне в кулачных поединках сошлись форварды "Авангарда" Кошелев и Фисенко против коллег из Уфы Скорикова и Гиматова. В побоище ввязался защитник-гигант уфимцев Алексей Семенов, принявшийся бить игрока обороны омичей Пивцакина, который решил уклониться от драки. (Марат Сафин)

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